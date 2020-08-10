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Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовили покушение. Об этом сообщает Белта.

По словам Вакульчика, «из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской». Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва. «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», - отметил председатель КГБ.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранителям во время «незаконных акций» пришлось защищать не только покой горожан, но и представителей объединенного штаба.  

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Сообщается о погибшем в ходе протестов, около 3 тыс. человек задержаны.   

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Тихановская подала жалобу в Центризбирком. 
ForUm

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