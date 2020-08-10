Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область, где посетит Пуховичский район и ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, сообщает БЕЛТА.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.

Президент Украины Зеленский призвал Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия.