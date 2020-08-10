Александр Лукашенко победил на выборах президента Беларуси, свидетельствуют данные государственного экзит-пола, обнародованного госагентством «БЕЛТА».
Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционная кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье – Анна Канопацкая (2,3%).
Экзит-пол проводился молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям, которые проголосовали, пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. На вопросы 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.
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