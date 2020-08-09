В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек. Ранее было известно о менее 500 пострадавших и об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Сейчас военным удалось взять под контроль центр города. Протестующих нет на площади Пляс де Мартир. Освобождены все правительственные здания, захваченные демонстрантами.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.