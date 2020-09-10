В порту ливанской столицы Бейрута, где месяц назад произошли два мощных взрыва, вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
По данным издания, в порту горит склад нефти и шин. Возгорание началось из зоны duty free порта.
Сейчас неизвестно, что стало причиной пожара.
Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.
Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.
В результате трагедии погибло около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения.
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