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Более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом после взрыва в порту Бейрута. Инцидент усугубил многие беды страны.

Об этом сообщили в Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

«Более половины населения страны рискует лишиться доступа к основным продуктам питания к концу года. Необходимо принять немедленные меры для предотвращения продовольственного кризиса», - сказала исполнительный секретарь ЭСКЗА Рола Дашти.

В ЭСКЗА поясняют, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

Отметим, Ливан переживал экономические потрясения еще до масштабного взрыва 4 августа в порту Бейрута, в результате которого погибли 188 человек и еще тысячи были ранены, а часть столицы была разрушена. До этого страна объявила дефолт по долгам перед иностранными кредиторами.

Напомним, ранее Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи с взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута.
ForUm

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