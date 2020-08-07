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Луцк и Тернополь будут переведены из «красной зоны» в «оранжевую» и «желтую» соответственно. Как передает УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«На этом заседании было принято решение, что показатели позволяют Луцк из «красной зоны» перевести в «оранжевую», перевод произойдет с завтрашнего дня - с 8 августа. Кроме того, эпидемиологические показатели позволяют перевести Тернополь из «красной зоны» в «желтую», тоже с 8 августа», - сообщил Степанов.

Министр отметил, что комиссия будет настаивать на более тщательной проверке соблюдения карантинных норм в стране.

По словам Степанова, предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где Харьков оказался в «красной зоне», были результатом технической ошибки одного из сотрудников.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».
ForUm

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