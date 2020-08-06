Три украинские семьи в Бейруте сообщили в аосольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились о небольшой денежной помощи. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает Укринформ.

«В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же», - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов в Бейруте нет, а информация о возможном наличии граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, пока не подтвердилась.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

В результате взрыва пострадали несколько украинцев.