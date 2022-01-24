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В Министерстве иностранных дел считают преждевременным решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года», - подчеркнули в МИД.

Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен.

В МИД призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе «ДРУГ». Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.

«Российская Федерация в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении.

Президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

«В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники», - резюмировали в МИД.

Напомним, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд («санкционированный отъезд») государственных служащих США и приказал уехать членам семей («обязательный отъезд») государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен.
ForUm

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