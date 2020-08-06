Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что среди экипажей украинских кораблей, прибывших в порт Бейрута, находятся только иностранцы. Об этом он сказал во время пресс-брифинга, сообщает 112 Украина.

«Была информация, что на 2 грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, находились граждане Украины, но пока эта информация не подтверждается. По нашей информации, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев», - сказал Кулеба.

Также министр отметил, что в целом украинская община в Ливане насчитывает 5 тыс. граждан. Он отметил, что с точки зрения безопасности удалось избежать значительных жертв.

«Мы считаем, что с точки зрения безопасности украинских граждан удалось избежать масштабных жертв, что очень положительно. В целом наша система контроля и помощи гражданам в трудных ситуациях сработала. Мы сейчас со всеми установили связь и работаем над решением их проблем», - отчитался глава МИД.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

В результате взрыва пострадали несколько украинцев.