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Сотрудников администрации порта Бейрута, где произошел мощный взрыв, поместят под домашний арест, а охранять их будет армия.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Al-Jazeera и Al Arabiya.

Так, министр информации страны Манал Абдель Самад заявила, что следователи определят круг тех сотрудников порта, которые ответственны за охрану и хранение веществ, после чего их «как можно скорее» отправят под домашний арест.

Пока неизвестно, кого включат в этот перечень из администрации, известно лишь, что их будет охранять армия.

Следственный комитет, который создали после взрыва, должен предоставить свои выводы в течение следующих пяти дней и передать их судебным органам. В комитет, в частности, входят премьер страны, главы спецслужб, а возглавляет его министр юстиции.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 

 
ForUm

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