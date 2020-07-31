Правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании «Вагнер» как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

«Это очень опасная ситуация – когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны», - подчеркнул министр внутренних дел.

«По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации», - отметил министр.

«Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК «Вагнер» в Украине в 2014 году», - привал Аваков.

Он отметил, что Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет передан белорусской стороне.

«Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ППК «Вагнер», - отметил глава МВД.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.