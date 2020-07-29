Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян под Минском, сообщает «Украинская правда».

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил он.

Лукашенко также обратился к российским СМИ, чтобы те «не гнали пургу».

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевиков частной военной компании Вагнера.