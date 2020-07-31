Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям в деле сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины». Как передает УНИАН, Кулеба озвучил их во время онлайн-брифинга.

«Вчера поздно ночью переговоры завершились. Переговоры продолжались 11 часов. В целом они прошли в конструктивном движении. Мы отмечаем ту настроенность на решение проблемы, с которой прибывает иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что нужно максимально прозрачное и беспристрастное техническое расследование со стороны Ирана. Делегации вчера прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все максимально в деталях», - сказал министр.

По его словам, можно определить три основных результата вчерашних переговоров с делегацией Ирана. «Результат номер один: Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Процесс начат. К сожалению, только сейчас спустя много месяцев после того, как произошла трагедия», - отметил Кулеба. «Второе: Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно, и я надеюсь, что иранская сторона будет придерживаться этой позиции в течение всех раундов переговоров», - сообщил он.



В-третьих, с Ираном было договорено, как структурировать дальнейший процесс переговоров. «Он будет проходить на нескольких уровнях. Говорить будут следователи, технические эксперты, говорить будут юристы для того, чтобы определить максимально все обстоятельства и все юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать сумму ущерба», - отметил Кулеба.

Министр отметил, что в настоящее время нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций. «Для этого еще не наступил необходимый момент. Сумма не берется с неба, не берется из головы, - она является результатом учета всех факторов», - подытожил глава МИД.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.