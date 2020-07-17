Военный медик, погибший в районе проведения ООС на Донбассе, был гражданином Эстонии. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает УНИАН со ссылкой на ERR.

По его словам, погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

«Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца», - сказал Рейнсалу, добавив, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

По словам Рейнсалу, статус и роль погибшего в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

«В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства», - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

В то же время Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб в ходе военных действий.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.