также в разделеПроисшествия
Боевики передали Украине неопознанное тело 12
Во дворе скандального экс-нардепа взорвалась граната 34
В РФ попал в ДТП и загорелся автобус из Донецка, пострадали украинцы 28
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранены 4 военных 20
В Николаеве сожгли авто председателя ячейки «Нацккорпуса» 54
В Украине за сутки – 848 случаев COVID-19 27
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 14
Протестующие облили борщом Посольство Украины в Ереване 156
Под Киевом снова произошло смертельное ДТП 42
В Польше молдаванин убил 26-летнюю украинку 102
Оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции, ранены 7 военных 14
«Били битами»: на Киевщине после драки умер 17-летний парень 71
В Бердянске пьяный мужчина из окна дома стрелял по детям 47
Обострение на Донбассе: 18 обстрелов, 3 военных погибли, еще 2 – пострадали 18
Боевики убили военного медика на Донбассе 120
В Николаеве из-за разлива подсолнечного масла загрязнен Днепро-Бугский лиман 16
Сегодня на Донбассе погибли двое военных 38
Непогода обесточила в Украине 23 населенных пункта 23

Российские оккупанты третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия», - говорится в сообщении.

УС СЦКК в очередной раз настаивает на проведенные самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы «Эвакуация 200», в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

«УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международного гуманитарного права», - подчеркнули в штабе.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
24
Теги