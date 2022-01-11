9 января Донецкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2003 года, уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Донецкой спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Донецкую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 𝟬𝟲𝟲 𝟴𝟮𝟱 𝟯𝟲 𝟮𝟵.