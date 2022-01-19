18 января без признаков жизни обнаружили военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригорьевка Вторая Кировоградской области, сообщила Специализированная прокуратура объединенных сил.

Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Счастьенского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Всех, кто имеет информацию об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.