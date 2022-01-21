На одном из учебных полигонов Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, проходящий службу в воинской части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному, сообщило Командование сил логистики ВСУ.

Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

О чрезвычайной ответственности военного утверждают и его коллеги.

В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Командование Сил логистики ВС Украины за такой поступок характеризует его как настоящего героя и с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.