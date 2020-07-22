Пуля, которую выпустил луцкий террорист Максим Кривош из автобуса с заложниками, едва не попала в голову первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«То, что все завершилось без жертв — это счастье, успех и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который совершил террорист, у которого не выдержали нервы. Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля», - написал он.

Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как Коваль подходит к автобусу, чтобы передать воду для заложников. В ответ с автобуса раздался выстрел.

В связи с этим Геращенко предложил вручить Ковалю государственную награду за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.