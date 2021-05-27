Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По результатам предварительного расследования и судебного рассмотрения установлено факт совершения указанным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось. Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью.