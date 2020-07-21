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20 июля. Картина дня 23

Мужчина, захвативший заложников в Луцке, позвонил в полицию и назвался именем Максим Плохой. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

«В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия Преступника» описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», - написал он в Facebook.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».
ForUm

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