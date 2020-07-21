Мужчина, захвативший автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади в Луцке, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте, сообщает Офис генпрокурора.

«Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него есть при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство есть в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно», - говорится в сообщении.

Свои требования он выдвинул в социальных сетях.

Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, соединенного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины), совершенного сегодня в Луцке.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина назвался Максимом Плохим.