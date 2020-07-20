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Французские специалисты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Об этом сообщается в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

«Данные CVR (речевого самописца - ред.) с Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752, включая само событие, были успешно загружены», - говорится в сообщении.

 

 

Полученные данные также были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

Как сообщили в ведомстве, в работе по расшифровке самописца примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

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