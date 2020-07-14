Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга во вторник, сообщает «Европейская правда».

«Хочу сегодня четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и нам нужно много авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответов о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки», - заявил Кулеба.

Позиция Украины заключается в том, что этот вопрос должен расследоваться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, добавил он.

«После этого можно окончательно утверждать о той или иной версии сбития украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным. Мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов», - сказал министр.

Он добавил, что сбивание гражданского самолета, по любой причине, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это в соответствии с международным правом.

«МИД Украины полностью готов к этой юридической и дипломатической борьбе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло», - сказал министр.

Он напомнил, что на следующей неделе во Франции состоится расшифровка «черных ящиков» самолета, в которой примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.