Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в вопросе привлечения авиации к тушению пожаров в Луганской области рассчитывают на «понимание» со стороны пророссийских боевиков.

«Они иногда дают [разрешение на использование авиации] и делают свое. Есть понимание, что все будет хорошо. Мы считаем, что все будет хорошо», — цитирует hromadske заявление Данилова.

По его словам, решение о переброске пожарной авиации в Краматорск было принято еще во время вчерашнего экстренного совещания в Офисе президента.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.