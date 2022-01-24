Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что в настоящее время никаких причин для паники в Украине нет.

«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодня существует. Существующая ситуация для нас полностью понятна. Нет на сегодня никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», - сказал Данилов по результатам заседания СНБО в понедельник вечером, передает Интерфакс-Украина.

Призывом сохранять спокойствие он ответил и на инициативу мэра Киева Виталия Кличко собрать заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения мер по организации территориальной обороны городов и областей.

«Например, господин Кличко сегодня собирается 28 числа собирать мэров, чтобы решить, как именно они будут защищать страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы, которые могут дать отпор в случае необходимости», - добавил Данилов.

При этом он подчеркнул, что ситуация в стране «абсолютно контролируемая».

«Является ли ситуация сложной? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, начиная с 2014 года», - резюмировал Данилов.