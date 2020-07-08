По состоянию на 8:00 8 июля во время тушения пожара в Луганской области обнаружены тела 3 погибших, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Силами ГосЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от ГосЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета Ан-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГосЧС.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

Сообщалось, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

Проводится Эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.