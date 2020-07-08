Число жертв среди гражданского населения в результате масштабного пожара в Луганской области увеличилось, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Борьба с масштабным пожаром в Луганской области продолжается. Число жертв среди гражданского населения и размеры ущерба природе и местному населению увеличились», – говорится в сообщении

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил продолжают помогать в борьбе с огнем. «Угрозы местному населению в настоящее время нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара, увеличилась уже до 444 человек, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты», – подчеркнули в штабе.

«Ситуация на передовой в это время полностью контролируется Объединенными силами. Для борьбы с огнем задействованы только подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды. Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

Проводится Эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.