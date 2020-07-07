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К ликвидации лесных пожаров на Луганщины привлечено более 1000 сотрудников системы МВД, подразделения ВСУ и авиация. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

«С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГосЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей», - отметил Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

Проводится эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

В результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу.
ForUm

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