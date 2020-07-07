Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.



«Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые пообещал предоставить Офис президента», - отметил Кличко.



По его словам, на ремонт город выделит средства из расчета 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тысяч грн; для трехкомнатной квартиры - 140 тыс. грн.



«Отмечу также, что материальную помощь от города - от 50 до 100 тыс. гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд «Будущее Киева» предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов. Мы не оставим киевлян, которые оказались в беде», - отметил Кличко.

Напомним, 21 июня в Киеве в многоквартирном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись.