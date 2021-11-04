На сегодняшнее заседание Киевсовета депутатов допускали только при наличии Covid-сертификата, негативного ПЦР или экспресс-теста или документа о выздоровлении от коронавируса. Об этом во время заседания заявил мэр Виталий Кличко.

«Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений красной зоны. И должны неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила, по которым живут киевляне. Поскольку такое количество депутатов в одном зале – это уже массовое мероприятие, то все, чтобы попасть на заседание, предъявляют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР или экспресс-тест или документ о выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян», – подчеркнул Кличко.

По его словам, ситуация с распространением вируса в столице и Украине в целом – тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от COVID-19.