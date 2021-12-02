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Киевский городской совет рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств «Киевпастрансу» и «Киевскому метрополитену» на следующем заседании, 7 декабря, сообщил мэр Виталий Кличко на заседании Киевсовета в четверг, 2 декабря.

«Средства должны получить транспортные предприятия города – «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен». 500 млн грн – как дотация на тариф на проезд в коммунальном транспорте города», - рассказал Кличко.

Ожидается также, что Киевсовет рассмотрит как неотложный проект решения об изменениях в Программу социально-экономического развития и бюджет города на 2021 год.

«Напомним, речь идет о наполнении уставного капитала «Киевтеплоэнерго». Согласно нашему решению, чтобы не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян. Мы с вами выделили в общей сложности 2 млрд грн. 400 млн перечислили предварительными решениями. Теперь речь идет о 1,6 млрд», – добавил Кличко.
ForUm

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