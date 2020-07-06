В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что по делу о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 придется обращаться в Международный суд ООН. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придется пойти в суд ООН», - заявил он.



Енин подчеркнул, что Украине нужно будет привлечь серьезную юридическую команду. «И заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно только сформировав соответствующую доказательную базу. Чем сильнее база - тем быстрее шансы больше договориться», - подчеркнул он. В то же время, если окончательно будет решено обращаться в Международный суд ООН, то Украина будет обращаться в суд на основе положений Чикагской конвенции, которыми предусмотрена юрисдикция этого Международного суда. Также обращению в суд должны предшествовать переговоры с Ираном. «Если будут исчерпаны переговорные возможности с Ираном, мы должны идти в Совет ИКАО», - сказал Енин.

При этом, от Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) необходимо получить заключение, чтобы потом на основе Чикагской конвенции обратиться в суд ООН. В заключении должна идти речь о том, что Украина и Иран исчерпали все возможности с целью урегулирования вопросов. Также Енин отметил, что Ирану были направлены по меньшей мере четыре ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. «Вместе с тем никакого формального ответа мы не получили и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью», - сказал он.



Кроме того, Енин отметил, что были проанализированы все примерно 15 аналогичных катастроф, которые случались за последние 50 лет, и поэтому, если говорить о временных рамках, то имеющийся опыт показывает, что быстрее в досудебном порядке можно урегулировать вопрос за два года. Однако, если обратиться в Международный суд ООН, то на рассмотрение дела понадобится гораздо больше лет. «Безусловно, это забег на долго», - сказал он. При этом, присутствующие на брифинге другие представители МИД отметили, что стадия рассмотрения в суде ООН может длиться до 10 лет.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.