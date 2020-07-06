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Уголовное дело по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину направлено в суд, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, который обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управлением Государственного бюро расследований», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него нардеп достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки «Glock 19») и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей. 29 ноября судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток – до 29 января 2020 года.

18 декабря 2019 года суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Его подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса). Пашинскому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого экс-нардеп применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, произошел 31 декабря 2016 года. После этого дело по этому конфликту несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз – в сентябре. Также против Химикуса открывали производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

 
ForUm

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