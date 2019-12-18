Суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Такое решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного суда, сообщает УНИАН.



Своим решением суд отменил постановление Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении содержания под стражей Пашинского до 29 января 2020 года и принял новое постановление, которым изменил меру пресечения для подозреваемого с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

«Применить к подозреваемому Сергею Пашинскому меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать место жительства», – говорится в постановлении.

Также суд возложил на Пашинского следующие обязанности: прибывать к следователю и в суд по первому требованию, воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля. Также в постановлении суда сказано, что после оглашения решения суда Пашинский должен быть немедленно доставлен к месту своего проживания.

Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

Его подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса). Пашинскому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого экс-нардеп применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, произошел 31 декабря 2016 года. После этого дело по этому конфликту несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз – в сентябре. Также против Химикуса открывали производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей. 29 ноября судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток – до 29 января 2020 года.

