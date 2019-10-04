также в разделеОбщество
СБУ: Мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине осквернил киевский художник 16
Перемещенные с оккупированных территорий вузы планируют объединить 45
В Украину вернулся осужденный в Беларуси журналист Шаройко 24
В Станице открыли обходной мост 23
У врача института Шалимова изъяли почти миллион долларов 174
СМИ: Аварийно севший под Львовом самолет фигурировал как контрабандный 48
Инспектора патрульной полиции задержали при получении взятки от водителя 16
Денисова обратилась к Москальковой из-за состояния двух заключенных украинцев 23
Маркарова намерена судиться с НАПК 24
Перед встречей Лукашенко и Зеленского белорусского шпиона освободили из-под стражи 44
В МИД РФ заявили, что Javelin не помогут Украине 173
Пристайко анонсировал обмен пленными на следующей неделе 58
3 октября. Картина дня 21
В Украину идут похолодание и дожди 31
В «ДНР» украинскому военному дали 30 лет тюрьмы 46
ВАКС избрал меру пресечения для экс-нардепа Березкина 25
Избившего битой студента экс-полицейского арестовали на 2 месяца 19
Изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе 50

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение народному депутату V-VIII созывов Сергею Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба ГБР,

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между Пашинским и гражданином. «Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома тазовой кости левой ноги», - говорится в сообщении.

заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми. Решается вопрос об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей. Читайте также Помощница Пашинского рассказала, из-за чего именно нардеп начал ей угрожать (документ) В ГБР добавили, что правонарушение квалифицировано по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродство лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
13
Теги