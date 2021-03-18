Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Адвокаты Пашинского уточнили, что суд вынес оправдательный приговор, передает Украинская правда.

Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.

9 марта потерпевший отозвал иск.

Как сообщают «Ґрати», Химикус не назвал сумму компенсации, однако отметил, что она меньше 1,5 млн грн, которые он требовал в иске. Он также не рассказал, кто передал ему деньги, но отметил, что с Пашинским не встречался.

Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.