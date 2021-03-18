также в разделеОбщество
18 марта. Картина дня 23
Коррупция в СБУ, схематоз, грязные деньги и кокаин - шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского 36
В Украине возможны небольшие дожди и снег 10
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной 12
Минздрав: Вакцина Pfizer прибудет в Украину уже в апреле 12
Как выбрать кондиционер и не ошибиться 35
Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов 10
Украинские моряки с затонувшего судна вернулись на родину 15
В «АрселорМиттал Кривой Рог» опровергли заявления Баканова по поводу налогов 19
Полтава усиливает карантин 12
Во Львовской области вводят локдаун 9
Минздрав собирается искать переболевших COVID-19 с помощью соцопроса 11
Активисты облили заправку сети «БРСМ-Нафта» кровью из-за финансирования пророссийской партии Шария 21
ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 11
В НАН уверены, что в Украине пора водить локдаун 15
Харьковщина усиливает карантин 22
Экзамены на водительские права будут сдавать по новым билетам 23
Литвин уволился из набсовета университета Шевченко 19

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Об этом сообщила пресс-служба суда.  

Адвокаты Пашинского уточнили, что суд вынес оправдательный приговор, передает Украинская правда.

Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.

9 марта потерпевший отозвал иск.

Как сообщают «Ґрати», Химикус не назвал сумму компенсации, однако отметил, что она меньше 1,5 млн грн, которые он требовал в иске. Он также не рассказал, кто передал ему деньги, но отметил, что с Пашинским не встречался.

Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги