В Черновицкой области по состоянию на 6 июля остаются подтопленными 5 населенных пунктов, всего было подтоплено 349, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также по состоянию на утро подтопленными остаются 14 (было 7225) подвалов в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а также 47 (было 22 182) приусадебных участков.

В общем разрушенными остаются 202,5 км (было 280 км) автодорог на западе Украины и все 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

С начала паводков сотрудники ГосЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека, отселили 1324 человека и перевезли через подтопленные участки дорог 2565 человек.

В течение суток откачано более 3 тыс. м³ воды (с начала работ — более 362 тыс. м³), расчистили 520 м автодорог (с начала работ — 16,359 км), 0,37 км русел рек (с начала работ — 9,335 км).

Также доставлены для населения 5 т питьевой воды местным жителям (с начала работ — около 46,965 т). Всего к работам на территории области привлечено 167 человек и 72 единицы техники.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.