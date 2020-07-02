Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом, заявили в Офисе президента Украины.

Национальный банк Украины должен сохранить независимость под новым руководством, заявил Международный валютный фонд.

Подрыв независимости Национального банка Украины приведет к потере поддержки реформ в Украине, подчеркнули послы стран «Группы семи».

Члены правления Национального банка Украины разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.

Пятый президент Петр Порошенко и партия «Евросолидарнисть» призвали президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия.

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Украина будет представлять международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752 на переговорах с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дело убийства журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд, заявили в Нацполиции.

Автобус, перевозивший около 40 граждан Украины, попал в ДТП близ города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня, деятельностью президента Зеленского довольны 36% опрошенных, недовольны - 52%.

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение гуманитарной и медицинской помощи в период пандемии COVID-19.

Франция пригласила украинских экспертов к участию в расшифровке «черных ящиков» самолета компании МАУ, который потерпел крушение в Иране в начале этого года.

По состоянию на 2 июня в Украине подтверждено 45887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 104 человека.