Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
Документ датирован 2 июля.
Проект постановления направлен на рассмотрение комитета.
Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», - подчеркнул глава центробанка.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.
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