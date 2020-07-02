По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня, деятельностью президента Зеленского довольны 36% опрошенных, недовольны - 52%.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 21%, недовольны - 51%, затруднились оценить его работу 28%.

Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% - отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% - недовольны, 36% - затруднились оценить). 8% довольны работой Кабмина, 71% - не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.

53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью текущего года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.

Напомним, впервые за президентство Зеленского его действия не одобряют больше людей, чем одобряют.

В то же время по данным социологического исследования Центра Разумкова, во второй тур выборов президента Украины вышли бы действующий президент Владимир Зеленский и лидер «Оппозиционного платформы - За жизнь» Юрий Бойко.