Украина будет представлять международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752 на переговорах с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам видеовстречи государств-участников международной группы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Участие в онлайн-встрече приняли также министры иностранных дел и руководители МИД Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Министры группы подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран, которым формализировали общий подход по привлечению Ирана к ответственности за сбитие рейса PS752 и выплаты надлежащей компенсации.

Меморандумом закреплено обязательство членов координационной группы сотрудничать в рамках подготовки и проведения переговоров.

Координационная группа определила Украину спикером на переговорах с Ираном. Совещательный комитет из представителей каждого члена координационной группы, которые будут принимать участие в переговорах, будут оказывать помощь спикеру.

«Эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы - ответственность Ирана и помощь семьям в поиске успокоения в эту скорбную минуту. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплате полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что члены группы продолжают выступать за ответственность, прозрачность, справедливость и выплату компенсаций семьям и близким жертв.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.