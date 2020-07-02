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Пятый президент Петр Порошенко и партия «Евросолидарнисть» призвала президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия.

«Президент выжал из председателя Нацбанка заявление и, по нашей информации, пытается подать его в Верховную Раду. Напрямую обращаемся к Владимиру Александровичу: отзовите заявление, поверните его Смолию без рассмотрения», — отметил Порошенко.

Он также обратился к Смолию: «Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда актуально Never give up — никогда не сдаваться. После вчерашнего судилища имею право обратиться с таким лозунгом к вам».

Порошенко предостерег, что вместе со Смолием из Украины уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.   

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
ForUm

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