Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, ранее происходившими в Кагарлицком отделении полиции.

По данным следствия, в начале января 2020 работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкий отдел полиции – применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлицкого отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления внутренней безопасности Киевской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

С целью установления всех преступлений, совершенных работниками Кагарлицкого отделения полиции, Государственное бюро расследований призывает сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат.