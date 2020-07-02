Обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом, заявили в Офисе президента Украины.

«Правление Национального банка Украины продолжит свою деятельность на основе независимости и профессионализма», - заявили у Зеленского.

В ОП заявили, что Нацбанк Украины вместе с правительством должен продолжать проводить благоразумную денежно-бюджетную политику, которая послужит гарантией макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и возобновлению банковского кредитования.

«Дискуссии вокруг деятельности Нацбанка Украины должны строиться исключительно на принципах профессионализма и не должны быть политические коннотации, которые могут негативно сказаться на институциональном потенциале и независимости Нацбанка Украины», - подчеркивается в сообщении.