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Члены правления Национального банка Украины разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте регулятора.

«Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Нацбанка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления», - подчеркнули в пресс-службе

При этом правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

«Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать НБУ возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины «О Национальном банке Украины», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. 
ForUm

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