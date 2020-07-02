Дело убийства журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд, заявили в Нацполиции.

«42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами», - говорится в сообщении.

Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.