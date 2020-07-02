также в разделеОбщество
Задержали прокурора, вымогавшего взятку от полицейского за «крышу» от ГБР 8
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 17
Франция пригласила Украину к расшифровке «черных ящиков» самолета МАУ 15
Кабмин проверит, как потратят «паводковые» деньги в западных областях 10
На Донбассе подорвался грузовик боевиков, 4 погибли 15
Судьи Апелляционного суда незаконно выписали себе премий на миллион 19
1 июля. Картина дня 48
Украинцы болеют COVID-19 в среднем три недели 15
Польские фермеры хотят, чтобы к ним приезжали украинские работники 15
Контрабандист на дельтаплане «бомбил» Румынию сигаретами 16
Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом 3,2 миллиарда 18
Красный Крест поможет пострадавшим от паводка регионам 11
Кабмин обещает жилье 3 сотням раненых на Донбассе военных 13
Укрзализныця запускает еще шесть поездов в курортные города 33
Двум кассирам «Правэкс-Банка» сообщили о подозрении за обналичивание 47 млн 36
Казаки в Мелитополе приравняли себя к полиции 67
После запуска работы видеокамер число нарушений ПДД снизилось в 4 раза 16
Арестован бывший крымский депутат, заочно приговоренный к 12 годам тюрьмы 55

Дело убийства журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд, заявили в Нацполиции.

«42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами», - говорится в сообщении.

Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги