также в разделеПолитика
Рейтинг «Слуги народа» упал ниже 30% 12
КСУ начал проверять конституционность карантинных ограничений 15
Его излюбленные методы - это истерия и русофобия: Ожегов о том, зачем Порошенко провокации против Медведчука 41
Большинство украинцев недовольны деятельностью Зеленского 45
Килинкаров: Порошенко – американский агент 116
Порошенко призвал Зеленского не увольнять Смолия 36
Медведчук: Большинство украинцев против запретов российских фильмов и соцсетей 22
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия 32
Послы G7: Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине 31
Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов 36
Совбез ООН призвал прекратить огонь во всех конфликтах из-за пандемии 18
У Зеленского прокомментировали отставку главы НБУ 97
Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА 55
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о медиа 247
Суд не смог избрать меру пресечения Порошенко 85
Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения на 8 дней 21
ЕС не признает проведение РФ в Крыму референдума о поправках в конституцию 59
Кроме французских, в Крым поехали евродепутаты от Германии, Венгрии и Болгарии 51

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Соответствующее решение было принято в четверг, 2 июля, на заседании комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщает УНИАН.

Его поддержали 16 депутатов.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.    

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
46
Теги