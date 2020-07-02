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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 104 человека. Трое заболевших скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«Вирус, к сожалению, не утихает. За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и три девочки от трех месяцев до девяти лет. А также 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет и четверо мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 18, в Днепровском – 15, в Голосеевском и Святошинском районах – по 14 случаев», - отметил мэр Киева.

По состоянию на 2 июня в Украине подтверждено 45887 случаев COVID-19, за последние сутки – 889.

ForUm

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